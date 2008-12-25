Пришел конец и экс-депутату Волкову

Глава Верховного Суда Владимир Онопенко просит Генпрокурора Александра Медведько проверить обнародованную экс-депутатом Александром Волковым информацию о решении им в свое время в суде спорного вопроса за взятку. С соответствующим письмом Онопенко обратился к Медведько, сообщает в четверг пресс-служба Верховного суда. "Глава Верховного Суда обращается с просьбой к Генеральному прокурору провести проверку сообщенного Волковым указанного факта предоставления-получения взятки и принять решение соответственно закону", - отмечается в сообщении. Как известно, Волков, выступая в прямом эфире программы "Свобода" на телеканале "Интер" 19 декабря заявил: "У меня был один вопрос, я подошел к судье и говорю: "Мне надо решить". Замечу, вопрос абсолютно законный, я на 100% прав. Он на меня посмотрел и говорит: "Александр Михайлович, в принципе, этот вопрос стоит 100 тысяч, но для тебя, хрен с ним — тридцатка". "Из сказанного Волковым выходит, что он дал не названному им судье взятку, а этот судья получил от него взятку за постановленне в интересах Волкова соответствующего судебного решения", - отмечает пресс-служба. "Таким образом, фактически речь идет о совершении двух преступлений в сфере служебной деятельности — получения и предоставления взятки, ответственность за которые предусмотрены статьями 368 и 369 Уголовного кодекса", - подчеркивается в сообщении. В своем обращении Онопенко отмечает, что согласно закону, каждый факт совершения преступления должен быть надлежащим образом расследован и по нему должно быть принято соответствующее решение органом досудебного следствия или/и судом. В соответствии со статьей 94 Уголовно-процессуального кодекса Украины заявления граждан и сообщения, опубликованные в прессе, служит поводом для возбуждения уголовного дела. По закону в делах о преступлениях, предусмотренных статьями 368 и 369 Уголовного кодекса Украины, досудебное следствие ведется следователями прокуратуры.