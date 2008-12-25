Обаме не хватает денег на инагурацию

Переходная команда Барака Обамы в спешном порядке собирает взносы на организацию и проведение инаугурационных торжеств, приуроченных к вступлению в должность избранного президента США. До 20 января осталось меньше месяца, а из необходимых $40 млн организаторы располагают только половиной. Представители Обамы рассчитывают, что запланированную сумму соберут в срок и из бюджета не выбьются. Но в отличие от предыдущих кампаний по сбору средств на инаугурационные мероприятия, в этот раз организаторам приходится решать намного больше проблем. В частности, не все гости, которые уже внесли деньги, смогут рассчитывать на комфортабельные условия участия в торжествах. На инаугурации Обамы ожидается намного больше гостей, чем раньше, — 3-5 миллионов человек. Кроме того, новый президент отказался от взносов корпораций, политических организаций и профсоюзов, чем в отличие от Джорджа Буша значительно ограничил финансовые возможности организаторов. Обама, обещавший в ходе предвыборной кампании больше социальной справедливости, решил установить лимит на взнос от частных лиц в размере $50 тысяч. Это также ограничивает организаторов в сборе средств от VIP-персон, желающих занять места в первых рядах, а не толкаться на лужайке у Капитолийского холма. Раньше гражданин, вносивший в инаугурационный фонд $300 тысяч, мог рассчитывать на эксклюзивные приглашения на все основные торжественные мероприятия. Из-за «демократизации» торжества и понижения денежной планки возникла проблема обеспечения всех гостей, заплативших за отдельные приглашения, соответствующим их статусу расположением. Как говорят представители Обамы, многие даже не знают точно, за что платят деньги. За «билет» в $50 тысяч обещают пускать на все мероприятия. Однако эта сумма оказывается недостаточной, чтобы претендовать на эксклюзивное участие в исторических мероприятиях, так как собирать необходимые миллионы теперь приходится с большего числа потенциальных гостей. Ограничение на взнос от частных лиц не мешает многим состоятельным и известным гостям предлагать организаторам намного более внушительные суммы. Звезды и знаменитости, похоже, уже поняли, что, несмотря на поддержку широких слоев населения, без их денег и новому президенту-демократу праздник не провести. Поэтому некоторые щедрые спонсоры установленные правила и лимиты с успехом обходят. Так, например, финансист Джордж Сорос внес $250 тысяч. Еще пять человек поступили таким же образом. Режиссер Стивен Спилберг предоставил $100 тысяч. Взносом в $50 тысяч ограничились актрисы Холли Берри и Шерон Стоун.