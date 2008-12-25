Ющенко завтра выступит в финале «Свободы на Интере»

Президент Украины Виктор Ющенко примет участие в финальном выпуске ток-шоу «Свобода на Интере», который состоится в пятницу, 26 декабря в 21:30. Как сообщает «Украинская правда» с ссылкой на телеканал «Интер», в одной из тем завтрашнего выпуска «Свободы на Интере» будет озвучен вопрос, кто же будет руководить страной в следующем году. Также темами передачи будут: «Свобода» начиналась со смелых шагов», «Мы будем смелыми до конца» и «По закону». Кроме Виктора Ющенко в студии ожидаются и другие известные политики.