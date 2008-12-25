Клинтона жена отправит в Пакистан

Новый госсекретарь США Хиллари Клинтон набирает команду дипломатов, чтобы отправить ее в Пакистан и другие проблемные страны. В состав команды войдет и Билл Клинтон. По словам источников, Хиллари ищет большие бюджеты, и намерена играть важную роль в новом правительстве президента США Барака Обамы. По ее словам, бюджет ей нужен как для внешней политики, так и для разрешения проблем в сложной экономической ситуации. Среди специальных посланцев в миссии США будет бывший президент США Билл Клинтон, который отправится в Индию и Пакистан, председатель Азиатского общества Ричард Холбрук, который поедет в Афганистан и Иран. Упоминалось и имена Мартина Индыка, бывшего посла США в Израиле, Якоба Лью, бывшего директора по бюджету в администрации Клинтона, и другие.