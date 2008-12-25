Ахметов поможет пострадавшим в Евпатории

Фонд Рината Ахметова выделит средства для оказания помощи пострадавшим при взрыве. Об этом сказано в письме фонда "Развитие Украины", текстом которого располагает ЛІГАБізнесІнформ. Самый богатый человек Украины выразил свои соболезнования пострадавшим при взрыве дома в Евпатории, а также их родным и близким. Бизнесмен подчеркнул, что в такие минуты главное не оставить людей один на один с бедой. "Сейчас им крайне необходима наша помощь и поддержка и никто не имеет морального права остаться безучастным", - убежден Р.Ахметов. Согласно письму, размер помощи будет определен по окончании спасательной операции и полной оценки масштаба трагедии. Напомним, вечером 24 декабря в Евпатории прогремел взрыв в пятиэтажном доме по ул. Некрасова. В результате взрыва два подъезда в центре здания сравнялись с землей. По последним данным, общее число жертв трагедии в Евпатории составляет 19 человек. Спасен 21 человек, в том числе двое детей. Без вести пропавшими продолжают считаться около 35 человек. В четверг был открыт благотворительный счет для оказания помощи пострадавшим от разрушения жилого дома в Евпатории. Все желающие оказать денежную помощь пострадавшим могут перечислить средства на расчетный счет N 35420005001170 в Главном управлени Государственного казначейства Украины в г. Симферополе. МФО – 824026, код ОКПО – 23192775.