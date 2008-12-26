В Британии скандал из-за поздравления иранского президента

В Великобритании разгорелся скандал вокруг рождественского поздравления иранского Президента Махмуда Ахмадинеджада. Как сообщает "Deutsche Welle", частный британский телеканал "Channel 4", который традиционно на Рождество транслирует альтернативные поздравления, на этот раз дал слово иранскому Президенту. Поздравляя британцев с Рождеством, иранский лидер сказал, что если бы Иисус жил на земле сегодня, то он бы выступил против политики оккупантов, террористов и тиранов. Британское МИД уже подвергло жесткой критике действия телевизионщиков, давших слово М.Ахмадинеджаду. Осуждение прозвучало и со стороны еврейских общин и Посольства Израиля. Напомним, М.Ахмадинеджад известен, помимо прочего, и своей враждебностью к израильскому государству.