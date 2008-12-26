В Гвинее президентом признали человека, организовавшего путч

Премьер-министр Гвинеи Ахмед Тидиан Суаре, явившись с министрами Кабинета в армейский лагерь к мятежным военным, заявил, что признает лидера путчистов Мусу Дади Камару в качестве нового Президента страны. "Мы - лишь технические специалисты, мы находимся в вашем полном распоряжении, господин Президент", - сказал Премьер лидеру путчистов. М.Камара, в свою очередь, признал правительство Суаре и выразил готовность сотрудничать с ним. "Вчера правили вы, сегодня мы, вчера мы вам помогали, сегодня вы должны нам помочь. Вы можете вернуться к исполнению своих обязанностей, надо избежать вооруженного противостояния и братоубийственной гражданской войны", - сказал он. По словам М.Камары, армия взяла власть ради того, "чтобы перейти к свободным и прозрачным выборам, после которых мы вернемся в казармы". "Мы не амбициозны, мы постараемся избежать несправедливости и коррупции", - подчеркнул он. Напомним, в связи с обострением ситуации в городе Конакри Посольство Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Гвинейскую Республику. В Гвинее после смерти Президента Лансаны Конте произошел военный переворот. Группа военных, называющая себя "Национальным советом за демократию и развитие", которая фактически взяла власть в стране, рекомендовала членам правительства и высшему генералитету собраться ради обеспечения их безопасности в главном военном лагере страны.