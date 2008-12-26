Обама отпраздновал Рождество с ротой солдат

Избранный президент США отпраздновал Рождество с военнослужащими. Вместе с семьей Барак Обама посетил базу Корпуса морской пехоты на Гавайях, где он проводит последний перед вступлением в должность отпуск. На базе в заливе Канеохи на Оаху - родном острове Обамы - был организован праздничный обед, в котором приняли участие военнослужащие из морской пехоты и Военно-морских сил. В четверг избранный президент выступил с радиообращением, в котором поздравил с Рождеством военных и всех граждан США. Обама обратился к истории и напомнил о Рождестве 1776 года, когда в ходе Войны за независимость американские войска под командованием Джорджа Вашингтона переправились через реку Делавэр, а затем разгромили выступавших на стороне британской короны немецких наемников. Обама заявил, что Рождество - повод для американцев обрести чувство гражданского единения и общей цели, сообщает «Лента.ру». Накануне представителей вооруженных сил поздравил с Рождеством уходящий президент Джордж Буш, который уступит свой пост Обаме 20 января: он лично позвонил по телефону девяти военным, проходящих службу на зарубежных базах.