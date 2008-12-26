Марию Примаченко изобразили на монете

Национальный банк Украины с 26 декабря 2008 года вводит в обращение юбилейную монету номиналом 5 грн., посвященную известной художнице народной декоративной живописи Марии Примаченко. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. Юбилейная монета изготовлена из серебра 925 пробы, массой 15,55 гр. и диаметром 33 мм. Качество монеты – пруф, гурт - гладкий, с углубленной надписью обозначения металла и его пробы – «Ag 925», массы в чистоте - «15,55» и логотипом Монетного двора Национального банка Украины. Монета выпущена тиражом 5 000 шт., сообщает «ЛИГА». На аверсе монеты вертикально размещена композиция: вверху - малый Государственный Герб Украины, под которым надпись - «Национальный банк/ Украины», стилизованное произведение Марии Примаченко 1983 года «Космический конь», под которым - номинал и год чеканки монеты: «5 Гривен/2008». На реверсе монеты изображен портрет Марии Примаченко на фоне ее произведения 1991 года «Украинский подсолнечник», над которым помещена надпись полукругом Мария Примаченко, по левую сторону вертикально года жизни 1908 - 1997.