Гомосексуализм и зоофилия Шуфрича и Дония

"Регионал" Нестор Шуфрич не понимает, почему некоторые члены коалиции не поддержали правительственный проект Госбюджета на 2009 год, который рассматривался парламентом в четверг. Нестор Шуфрич, фото Сегодня Об этом он сказал в эфире "Шустер live", обратившись с соответствующим вопросом к НУНСовцу Олесю Донию. "То, что Олесь сегодня сделал внутри коалиции (не проголосовав за бюджет), это то, что иногда делают профессиональные женщины. Нельзя, находясь в одной семье, в коалиции, так поступать друг с другом", - сказал Шуфрич. На это Доний ответил: "Это у вас, Нестор, был подсознательный, или как говорят научные работники, латентный гомосексуализм, если вы в мужчинах видите женщин. Я советую тебе пойти к психологу". Дальше между депутатами началась перепалка. Шуфрич спросил: "Олесь, откуда ты это все хорошо знаешь?". На что Доний ответил: "Ну, мы же вместе в парламенте...". Чуть позже Шуфрич снова вернулся к этой теме, спросив у присутствующего в студии БЮТовца Андрея Шкиля, как он относиться к такому шагу коллеги по коалиции. "Я не буду сейчас ставить под сомнение глубокие знания Олеся в том, что он сказал плюс в зоофилии, но я хочу спросить Андрея (Шкиля). Андрей, как ты назовешь члена коалиции, который не проголосовал за ваше решение?", - спросил он. Вместе с тем Шкиль ответил: "От прилагательного ситуация не изменится. Я думаю, что как минимум Олесь должен завтра исправиться".