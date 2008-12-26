Зам Черновецкого вчера заработал $57 тыс за один ужин

Первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) Анатолий Голубченко вчера провел благотворительный ужин с представителями столичного бизнеса. Как сообщает пресс-служба КГГА, стоимость ужина для каждого из 6 участников-бизнесменов составила 9 500 у. е. Все эти средства будут направлены на реализацию социальной программы КГГА "Грант на улучшение уровня жизни социально незащищенных слоев населения". "Я целиком поддерживаю инициативы мэра о привлечении средств на финансирование социальных направлений работы городской власти. На мой взгляд, такие диалоги с представителями отечественного бизнес-круга будут полезными как для города, так и для самих благотворителей", - отметил А.Голубченко. Напомним, ранее мэр Киева Леонид Черновецкий заявлял, что намерен проводить платные встречи со столичными предпринимателями. "Я собираюсь в следующем году сделать бюджет Киева на уровне правительства. Все это будет делаться без никаких взяток. Кроме того, может быть, даже и обеды с предпринимателями. За эти обеды они заплатят, уже заплатили 800 тыс. долларов, заплатят в бюджет. И все это пойдет моим бабушкам любимым. И еще заплатят нам за встречу с каждым моим заместителем. Разные расценки. Я буду брать не меньше 100 тыс. долларов за встречу, и все вопросы будут решаться... Ирена Реонольдовна будет брать 10, и остальные меньше 11 тысяч долларов не будут, это серьезно", - отмечал он. Также напомним, что на прошлой неделе в одном из элитных киевских ресторанов столичный градоначальник провел платный обед с предпринимателями и заработал на нем $700 тыс.