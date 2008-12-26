Саакашвили подарят маринованные галстуки

Молодежное движение "Наши" отправит новогодние подарки президентам "самых недружественных России государств": маринованные галстуки Михаилу Саакашвили, дрова Виктору Ющенко и новую карту мира Джорджу Бушу, сообщает пресс-служба движения. В течение нескольких недель активисты проводили соцопрос, выявляя страны, которые, по убеждению россиян, отличились в 2008 году наиболее враждебным отношением к России. В результате адресатами презентов от "Наших" стали президент Украины Виктор Ющенко, президент Грузии Михаил Саакашвили и президент США Джордж Буш. Для Саакашвили молодые люди замариновали несколько галстуков, "на случай, если президент вновь в приступе волнения начнет публично жевать нагрудный аксессуар". Для Ющенко приготовили альтернативные источники энергии - уголь и дрова. "Также украинскому президенту, отличившемуся в культивации фашизма и особом расположении к США, продемонстрируют дизайн нового флага его государства. Это интересное сочетание графики американского флага, цветов украинского флага и нацистской свастики", - говорится в сообщении пресс-службы. Бушу активисты молодежного движения намерены презентовать заново нарисованную политическую карту мира и разные виды мышеловок, брендированных символикой НАТО. Все презенты будут отправлены в пятницу, 26 декабря, в соответствующие посольства с настоятельной просьбой передать адресатам лично в руки, отмечает пресс-служба.