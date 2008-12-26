Кильчицкая рассказала, сколько зарабатывает

Все имущество первого заместителя киевского городского председателя Ирэны Кильчицкой законно и зарегистрировано на нее лично. Об этом она заявила в четверг, 25 декабря, в ходе видео-онлайн-конференции на From-UA. На вопрос: «Не хотите рассказать народу, какой у вас примерно годовой доход? А также его структура (в смысле, из каких источников сколько вы получаете)?», Кильчицкая ответила: «Я в 2006 году пришла в КГГА и задекларировала за 2005 год больше чем 2,5 млн. грн., за 2006 год - около 3 млн., за 2007 год я задекларировала чуть больше миллиона. Декларацию за этот год буду подавать по срокам соответствующего законодательства. Все мои квартиры, машины зарегистрированы лично на меня, я ни у кого ничего не украла и не строю из себя казанскую или другую какую-то сироту»..