Путин урезал депутатам VIP-обсуживание

Председатель российского правительства Владимир Путин поставил задачу уменьшить затраты на содержание чиновников и депутатов на 15 процентов, сообщает “Независимая газета”. Изданию стали известны некоторые подробности обсуждения этого вопроса на заседании Совета Федерации. Председатель комиссии по регламенту в верхней палате парламента Николай Тулаев заявил, что сенаторы намерены снизить затраты на собственное содержание, предусмотренные в бюджете на 2009 год, на 20-25 процентов, то есть на 500-700 миллионов рублей. Так, по данным “Независимой газеты”, сенаторы выразили готовность уменьшить свои зарплаты на 20 процентов. Источник издания сообщил, что, поскольку оклады сотрудников аппарата Совфеда зависят от размера оплаты труда сенаторов, то стоит ожидать снижения и их зарплат. Между тем Николай Тулаев опроверг эти сведения. По его словам, экономия средств будет достигаться за счет сокращения числа членов Совета Федерации на 10 человек — оно произошло после объединения регионов. Кроме того, председатели комиссий и комитетов откажутся от персонального транспорта — впрочем, они сохранят право заказывать служебные автомобили по мере надобности. Также сенаторы могут отказаться от права совершать авиарейсы бизнес-классом и заказывать обслуживание в аэропортах через VIP-залы. Сейчас расходы на транспорт составляют почти три четверти от трат на содержание всего аппарата. Также в связи с кризисом Совет Федерации уменьшит число выездных заседаний комитетов и комиссий, форумов и загранкомандировок. Наконец, с 1 января может быть отключен сайт Совета Федерации. Источник “Независимой газеты” сообщил, что причина этого — задолженность в 7 миллионов рублей, образовавшаяся за несколько лет.