Ющенко стал разочарованием года

Украинцы назвали политиком 2008 года Юлию Тимошенко. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром имени Разумкова с 17 по 24 декабря 2008 года. Тимошенко вспомнили 17,8% опрошенных, при этом социологи отметили, что часть тех, кто ее назвал, уменьшилась почти вдвое (с 30,7% до 17,8%). Вторым по частоте вспоминаний, как и в прошлом году, был Виктор Янукович (10,6%). На третью позицию вышел Арсений Яценюк (9,1%). На четвертом месте Владимир Литвин - 7,6%. Леонида Черновецкого вспомнили 1,5% опрошенных. 22% опрошенных не считают достойным этого звания ни одного политика. Политическим Разочарованием года почти половина опрошенных назвала Виктора Ющенко (47,6%). Второе место у Юлии Тимошенко 16,9%, третье – у всех политиков 6,3%. 4,9% разочаровал Янукович, 1,5% - Яценюк, 1% - Богатырева, 1% - не вспомнили ни одного политика.