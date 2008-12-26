Самые дорогие улицы мира

Влиятельное американское издание «The Forbes» составило рейтинг самых дорогих улиц мира. По версии журнала, в этих 10 торговый районах мира арендная плата площадей самая высокая. Возглавила рейтинг Пятая Авеню (Нью-Йорк). Арендная стоимость одного квадратного фута составляет здесь $1850 в год. Даже во времена, когда рынки недвижимости почти везде терпели крах, цены за квадратный фут в этом престижном районе оставались заоблачными из-за недостатка свободных площадей и огромного спроса. На втором месте по престижности Causeway (Гонконг, Китай). Цена одного квадратного фута в год - $1784. На третьем месте Мэдисон Авеню (Нью-Йорк). Цена за квадратный фут в год - $1200. Мэдисон Авеню – это второе по престижности место в Нью-Йорке. Четвертую позицию заняла улица Champs-Elysees в Париже (Франция). Цена за квадратный фут в год - $1134. Замыкает первую пятерку самых дорогих улиц мира Виа Монтенаполеоне в Милане (Италия), где арендная стоимость одного квадратного фута составляет $983. Именно на этой улице можно найти самые престижные бутики. На шестом месте - Виа Кондотти (Рим, Италия). Эта улица является одной из самых популярных для туристов со всего мира, поскольку здесь много всевозможных магазинов и бутиков с брендовой одеждой и предметами роскоши. Аренда одного квадратного фута площади в год - $909. Одной из десяти самых дорогих улиц мира стала East 57th (Нью-Йорк). Цена за квадратный фут в год составляет $900. В десятку самых престижных улиц вошла и Графтон стрит в Дублине (Ирландия). Аренда одного квадратного метра в год составляет $824. На девятом месте в рейтинге Нью-Бонд стрит в Лондоне. Здесь арендуют помещения по $810 за квадратный фут в год. Завершает список самых престижных улиц мира Гиндза в Токио ($794 кв.ф. в год).