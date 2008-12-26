Портреты Буша закидали обувью

Массовая акция по метанию ботинок в портрет президента США Джорджа Буша прошла в пятницу в Тегеране. Все жители иранской столицы, которые пришли на традиционный пятничный намаз (молитву) в Тегеранский университет, имели возможность швырнуть свою обувь в карикатурные портреты Буша, развешанные на стенах учебного заведения. Когда плакатные изображения президента США после метких попаданий заметно поистрепались, участники акции их разорвали. Как заявили местные власти, целью проведения мероприятия стало «выражение солидарности с отважным иракским журналистом» бросившим свои ботинки в президента США, сообщает «РИА «Новости». Мунтазер аз-Зейди, корреспондент телеканала «Аль-Багдадия» 14 декабря во время совместной пресс-конференции Буша и иракского премьера Нури аль-Малики в Багдаде метнул в Буша свои ботинки со словами: «Это тебе прощальный поцелуй, собака». Журналист был задержан на месте и в настоящее время находится в следственной тюрьме. Западные СМИ сообщали, что он серьезно пострадал при задержании. МИД Ирана выступил за скорейшее освобождение из-под ареста иракского репортера