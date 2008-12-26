Путин на вершине рейтинга российской элиты

Владимир Путин сохранил за собой первое место в ежегодном рейтинге российской элиты, который публикует газета “Коммерсант” (26 декабря 2008). На втором месте оказался Дмитрий Медведев, занимавший в прошлом году пятую строчку. Тройку замыкает певица и член Общественной палаты РФ Алла Пугачева, уступившая прошлогоднее второе место новому президенту. Рейтинг элиты газета “Коммерсант” составляет по результатам опросов россиян, проведенных социологами. Ранее издание использовало результаты опросов ВЦИОМ, а в этом году был впервые составлен сводный рейтинг по итогам опросов ВЦИОМ и “Левада-центра”. В первой десятке также остались лидер ЛДПР Владимир Жириновский (4-е место), глава МЧС Сергей Шойгу (5-е место), кинорежиссер Никита Михалков (7-е место), столичный мэр Юрий Лужков (8-е место), первый вице-премьер Сергей Иванов (9-е место), а также певец и депутат Иосиф Кобзон (10-е место). Отметим, что Сергей Иванов в прошлом году занимал 3-е место, так как общественное мнение считало его наиболее вероятным кандидатом в президенты наравне с Медведевым. Первую десятку покинул кинорежиссер Эльдар Рязанов — в прошлом году он был 10-м в рейтинге, а в новом списке оказался только на 49-й строчке. Зато сразу на 6-е место с прошлогоднего 17-го поднялся лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Всего рейтинг включает сто имен. Среди новичков первой сотни российской элиты — футболист Андрей Аршавин (18-е место), ученый и публицист Сергей Капица (28-е место), юморист Владимир Винокур (32-е место), поэт-песенник Николай Добронравов (42-е место). Также в первую сотню вошли впервые или вернулись телеведущий Юрий Николаев, киноактер Алексей Баталов, краснодарский губернатор Александр Ткачев, поэт Андрей Дементьев, спортсменка Елена Исимбаева, актер Константин Хабенский, местоблюститель патриаршего престола митрополит Кирилл (Гундяев), свердловский губернатор Эдуард Россель, министр финансов Алексей Кудрин. В нижней части рейтинга также появились новички: пермский губернатор Олег Чиркунов, музыканты Борис Гребенщиков и Юрий Шевчук, актриса Анастасия Заворотнюк и модельер Вячеслав Зайцев.