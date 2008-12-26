У Черновецкого комплекс олигарха

В последнее время мэр Киева Леонид Черновецкий не упускает случая, чтобы сказать, как он любит бабушек и дедушек, живущих в столице. А в прямых эфирах на телевидении он поет им дифирамбы и отдает свое сердце… - Я хочу вам публично признаться в своей любви, - говорил раскрасневшийся Леонид Михайлович несколько дней назад на встрече с прессой. - Я очень люблю киевских бабушек и дедушек. Я просто их обожаю. Я знаю, что они никогда меня не бросят. Они никогда не поверят, что я даже способен подумать о них плохо, не то чтобы что-то сделать. Еще одно из недавних проявлений любви Черновецкого к пожилым людям - его инициатива, чтобы богатые платили за бедных (ведь пенсионеров назвать состоятельными людьми просто язык не поворачивается. - Авт.). По словам мэра, богачи начнут с удовольствием платить за дорогие дома, машины и даже за воздух, которым дышат. И пока он, градоначальник, жив, у киевлян будет тепло, газ и горячая вода. - Это справедливо, это социально, это так, как принято во всем мире! - закончил с аргументами Черновецкий. Что бы значила такая любовь Черновецкого к старикам? Такой вопрос «Комсомолка» задала психологу Виктории Ульянченко. - Богатые люди могут испытывать чувство вины, что они богатые, а другие - бедные, - комментирует специалист. - Есть такой комплекс «олигарха». Они (богатые люди) всячески пытаются загладить свою вину. И в данном случае - Черновецкий сконцентрировался на бабушках. По словам психолога, может быть несколько объяснений такого поведения Черновецкого. Одно из них: Леониду Михайловичу сейчас не хватает поддержки. По другой версии, «в его жизни было мало мамы» - об этом мэр недавно и сам говорил. Есть и любопытные наблюдения. - Черновецкий сделал какие-то ошибки, за которые не может себя простить, - продолжает Ульянченко. - И пытается их скрыть даже от самого себя. Это проявляется в его таком отношении к бабушкам. Можно считать, что такая у него защитная реакция. Психолог также считает, что Леонид Михайлович попал в ловушку: он зависим от своего положения и живет не так, как хочет, а так, как от него требует созданный им образ. И это его угнетает. Потому он мечтает вырваться из этого плена.