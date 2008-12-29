Баба Параска встретит Новый год в больнице

Символ «оранжевой» революции баба Параска Королюк Новый год встретит в больнице «Феофания». Об этом в эксклюзивном интервью рассказала сама Параска Васильевна. «Я буду тут еще два месяца. У меня то ли перелом хребтиков, то ли смещение дисков – я не знаю. Но ходить мне очень трудно, я почти все время лежу», - рассказывает она. По словам бабы Параски, она не знает, кто именно помог ей попасть из БСП (больница скорой помощи – ред.) в козырную клинику, но в том, что это «высоко стоящие люди», она не сомневается. «Весной меня положил сюда сам Президент, а кто сейчас – я не знаю», - отметила Параска. В ходе беседы, пани Королюк все время говорила о том, как она благодарна украинским политическим лидерам, упоминая, в частности, Президента Украины. «Хочу поздравить Виктора Андреевича через вас с Новым годом и сказать, что я его никогда не брошу», - заявила Королюк. На вопрос, как быть с тем, что, скорее всего, «благодаря» президентской охране, по ее же собственным недавним утверждениям, она тут оказалась, баба Параска заявила следующее: «Мне вчера позвонили и говорят, «Параска Васильевна, уже такое пишут, такое пишут, что не передать». На вопрос: «Кто позвонил?», Королюк уклончиво ответила: «Да кто бы ни позвонил. Вы сами видите, что Президент просит журналистов «Будьте разумными людьми, пишите то, что надо – не перекручивайте». По утверждению Королюк, журналисты перекрутили те события, в которых она «засветилась». В частности, она заявила, что не имеет понятия, чья охрана ее избивала: «На них не было написано с чьей они стороны – от Президента или от Юли Тимошенко или еще от кого-то. Подошел один милиционер, а мы, как говорится, сами знаем, что милиция от Луценко. Машина сзади подъехала, без знаков, без ничего, залапали меня и кинули в машину». 9 декабря сотрудники Управления государственной охраны, которые обеспечивают безопасность Президента Украины Виктора Ющенко, задержали активистку «Оранжевой революции» бабу Параску Королюк, которая пыталась вместе с Главой государства и другими высокопоставленными должностными лицами принять участие в церемонии возложение цветов к памятнику Вячеславу Чорновилу. Охрана применила к Параске силу и доставила в милицию, откуда бабушку отпустили, составив протокол об админнарушении.