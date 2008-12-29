Литвин поехал к Путину с Королевской, Геращенко и Симоненко

Делегация Верховной Рады Украины во главе с председателем Владимиром Литвином прибыла в Москву. Самолет приземлился в аэропорту «Внуково-1» в 15.00 по киевскому времени. В составе украинской делегации депутаты Борис Дейч, Ирина Геращенко, Наталия Королевская и Петр Симоненко. Программой визита сегодня запланирована встреча со спикером Госдумы Борисом Гризловым. 29 декабря состоятся также встречи с председателем Совета Федераций Сергеем Мироновым, а также с премьер-министром РФ Владимиром Путиным.