Кандолиза Райс рассказала, почему она не замужем

Госсекретарь США Кондолиза Райс призналась, что пока не встретила мужчину, за которого хотела бы выйти замуж. Столь деликатная тема была поднята во время интервью, которое глава американской дипломатии дала телекомпании Си-би-эс. Его текст был распространен в воскресенье госдепартаментом. Личная жизнь 54-летней Райс время от времени становится темой вашингтонских слухов, которые находят отражение на страницах прессы. Интересует всех один вопрос - почему Райс в свои годы никак не выйдет замуж или хотя бы не заведет бой-френда. «Знаете, люди все время меня спрашивают... Это потому, что у тебя много работы? И я всегда говорю: послушайте, дело в том, что не хочется выходить замуж абстрактно... Хочется выйти замуж за человека, который из себя что-то представляет. Я просто не нашла человека, за которого хотела бы выйти замуж», - сказала госсекретарь.