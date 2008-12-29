Президент Польши в рейтинге глупейших политиков

Президент Польши Лех Качиньский попал в рейтинг самых глупых поступков польских политиков в 2008 году, составленный еженедельником «Впрост», за историю, когда он с большими трудностями прилетел на дискуссию лидеров ЕС по Грузии в Брюссель в октябре, но так и не появился дебатах. Тогда глава канцелярии премьер-министра Польши Томаш Арабский принял решение забрать государственный спецсамолет у президента и не пустить его на саммит ЕС в Брюсселе. Администрация президента Польши была вынуждена арендовать чартерный самолет, чтобы президент мог попасть на саммит. Арабский также включен в рейтинг журнала благодаря тому, что отобрал у президента транспорт. Экс-президент Польши Александр Квасьневский, комментируя скандальную историю, сказал, что «правительство совершило ошибку, отказав в самолете Качиньскому и рассматривая его визит на саммит ЕС как частную поездку». «Нельзя сказать президенту, что его выезд - частная поездка, и мы не дадим ему самолет», - считает Квасьневский. «Если смотреть на эту постыдную историю с самого начала, то видно, что мы имеем дело с серьезным политическим конфликтом между двумя личностями и двумя политическими лагерями», - заявил он. По его мнению, вся Европа наблюдала не только серьезный конституционный кризис в Польше, но и начавшуюся борьбу двух политиков за президентское кресло в 2010 году, сообщает «РИА «Новости». В Польше в последнее время идет серьезная политическая дискуссия о компетенциях президента и премьера. В октябре камнем преткновения стал вопрос о том, кто должен был быть главой национальной делегации на саммите ЕС. Кроме того, в рейтинге оказался лидер польской оппозиционной партии «Право и справедливость» и брат-близнец главы государства Ярослав Качиньский за совершенные им политические ошибки, которые привели к поражению партии на парламентских выборах и к катастрофическому падению ее популярности. В частности, политики этой партии решили бойкотировать два ведущих польских телеканала и не давать интервью тележурналистам. На выборах в парламент победила партия «Гражданская платформа» нынешнего премьера Польши Дональда Туска. Согласно последним опросам общественного мнения, за партию Туска готовы голосовать более 60% избирателей, за партию Ярослава Качиньского - 19%.