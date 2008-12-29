"Мисс Латинской Америки " лишили титула из-за мафии

Оргкомитет конкурса красоты «Мисс Латинской Америки» лишил его победительницу мексиканку Лауру Сунигу титула. Двадцатитрехлетняя красавица лишена титула, завоеванного в ноябре, за несоблюдение правила конкурса, согласно которым победительница должна вести себя подобающим образом, не участвовать в скандалах, не иметь вредных привычек и служить примером для общества. В понедельник, 22 декабря, королева красоты и семь человек, которые ее сопровождали, были задержаны военными на контрольно-пропускном пункте в Гвадалахаре. В двух внедорожниках, в которых они ехали, были найдены два ружья АР-15, 38 пистолетов, девять магазинов, 633 патрона и 53,3 тысячи долларов. По данным местных СМИ, Лаура Сунига является подружкой одного из лидеров наркокартеля «Хуарес» Гарсии Уркисара. По решению суда, она помещена под арест на 40 дней.