Охранник президента Мексики был агентом наркокартеля

Власти Мексики обвинили офицера из президентской службы охраны в том, что он являлся агентом наркокартеля. Майор Артуро Гонсалес Родригес помещен под домашний арест на 40 дней на период расследования. Его подозревают в том, что он сообщал наркокартелю «Бельтран Лейва» о передвижениях президента Мексики Фелипе Кальдерона. Следствие полагает, что информатору наркокартель заплатил 100 тысяч долларов США. Представитель президента пояснил, что Родригес не был личным телохранителем Кальдерона. Отмечается, что майор был арестован в рамках операции «Чистка», которую в настоящее время проводят мексиканские спецслужбы. Более десятка высокопоставленных офицеров полиции и чиновников из правительства арестованы по подозрению в связях с наркокартелями. По данным мексиканской прокуратуры, в 2008 году около 5400 человек были убиты в ходе так называемых «войн наркокартелей». На прошлой неделе недалеко от города Акапулько полиция обнаружила восемь трупов военнослужащих. Тела были обезглавлены. Позже пластиковый мешок с головами нашли у торгового центра. Не исключено, что к данному преступлению причастны наркоторговцы. Президент Кальдерон в последнее время проводит в Мексике масштабную операцию против наркомафии, в которой задействованы тысячи полицейских и военных.