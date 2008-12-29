В январе дни рождения у 46 депутатов Верховной Рады

В январе дни рождения отпразднуют более 10% состава Верховной Рады - 46 народных депутатов. Повод для поздравления коллег у парламентариев будет почти каждый день. Причем сразу четыре дня рождения придутся на первый день нового года. В частности, согласно «Парламентскому справочнику знаменательных и памятных дат», 1 января поздравления с днем рождения будут принимать глава Комитета ВР по вопросам европейской интеграции, член НУ-НС Борис Тарасюк (ему исполняется 60 лет), народный депутат от БЮТ Игорь Воротнюк (47 лет), его коллега по фракции Владимир Иваненко (54 года) и коммунист Леонид Грач (61 год). 2 января - дни рождения представителей Партии регионов Дмитрия Притыки (67 лет), Виктора Слауты (57 лет) и Анатолия Толстоухова (53 года). В этот же день именины будет праздновать член фракции БЮТ Олег Шевчук (41 год). «Регионал» Иван Вернидубов отмечает свой день рождения 4 декабря. Ему исполнится 58 лет. 5 января принимать поздравления будет представитель «Нашей Украины - Народной самообороны» Зиновий Шкутяк (61 год). Представители БЮТ Виктор Швец (55 лет) и Александр Фельдман (49 лет) родились 6 января. Их коллега по фракции БЮТ Константин Жеваго (исполняется 35 лет), а также представитель НУ-НС Александр Бондарь (54 года) отмечают свой день рождения 7 января. 8 января родился БЮТовец Вадим Петренко (63 года), 9 января - представитель НУ-НС Ярослав Джоджик (49 лет). 10 января - именины сразу трех депутатов: «регионалов» Ирины Гориной (42 года) и Юрия Воропаева (54 года), а также коммуниста Игоря Алексеева (49 лет). Представитель КПУ Алексей Бабурин (60 лет) и «регионал» Сергей Ларин (47 лет) отпразднуют день рождения 11 января. 12 января можно поздравлять главу Комитета ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности, члена фракции НУ-НС Николая Мартыненко (48 лет) и коммунистку Светлану Шмелеву (61 год). 13 января родился глава Комитета ВР по вопросам аграрной политики и земельных отношений, член Партии регионов Николай Присяжнюк. Ему исполнится 49 лет. Еще два «регионала» - Леонид Кожара (46 лет) и Василий Потапов (61 год) - родились 14 января. Представитель Партии регионов Эдуард Прутник принимает поздравления 15 января. Ему будет 36 лет. 17 января - именины представителя БЮТ Сергея Кошина (50 лет), 19 января - «регионала» Нурулислама Аркаллаева (48 лет). Народные депутаты Екатерина Ващук (62 года, Блок Литвина), Иван Денькович (46 лет, БЮТ) и Сергей Рыжук (59 лет, Партия регионов) родились 20 января. Сразу после них, 21 января, день рождения отмечает представитель НУ-НС Владимир Вязовский (46 лет). 23 января с днем рождения можно поздравить члена НУ-НС Ивана Сподаренко (78 лет), 24 января - представителей БЮТ Всеволода Бородина (46 лет) и Дмитрия Шлемко (59 лет). 27 января - день рождения коммуниста Валерия Бевза (56 лет). 28 января - именины у Руслана Богдана, представителя БЮТ. Ему исполнится 37 лет. На последние два дня января выпадает, пожалуй, самое большое количество парламентских именинников. Так, 30 января родились три народных депутата - представители БЮТ Петр Гасюк (58 лет) и Николай Потапчук (60 лет), а также член НУ-НС Василий Петевка (42 года). 31 января поздравления будут принимать пять парламентариев: члены НУ-НС Сергей Харовский (47 лет) и Андрей Парубий (38 лет), «регионалы» Александр Супруненко (38 лет) и Виктор Тихонов (60 лет), а также представитель БЮТ Ульяна Мостипан (65 лет).