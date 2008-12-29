Семенюк уже нашли замену

Заместитель председателя Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины Дмитрий Парфененко будет временно исполнять обязанности главы Фонда. Такое решение закреплено распоряжением Кабинета министров от 27 декабря. Согласно ему, Парфененко будет возглавлять ФГИ до назначения в установленном порядке нового председателя, сообщил «Интерфакс-Украина». Верховная Рада по представлению премьер-министра Юлии Тимошенко 26 декабря освободила от должности главы Фонда Валентину Семенюк-Самсоненко, долгое время конфликтовавшую с главой правительства. В настоящее время в Верховной Раде, которая назначает главу ФГИ, находится представление премьер-министра на депутата от фракции БЮТ Андрея Портнова.