Украинским дипломатам урезают расходы

Расходы дипломатов будут радикально сокращаться. К примеру, планируется закрытие некоторых украинских диппредставительств в Латинской Америке и Африке, снижение заработных плат сотрудников, прекращение командировок за границу за государственные деньги (только с разрешения Президента, Премьер-министра или главы Верховной Рады). Кроме того, по информации издания "Сегодня", в МИД Украины не будут брать новых сотрудников, а женам украинских дипломатов теперь не будут засчитывать время пребывания за границей в качестве трудового стажа. Помимо этого, в МИД собираются сократить размеры членских взносов Украины в международные организации.