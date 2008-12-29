В Москве у дочери Фрунзе украли высшие награды и драгоценности

В Москве обокрали дочь героя Гражданской войны, легендарного полководца Михаила Фрунзе. У 88-летней пенсионерки украли высшие награды, деньги, украшения и ценные вещи. ЧП произошло еще 19 декабря, но Татьяна Михайловна обратилась в милицию, лишь когда заметила пропажу. Как выяснилось, в позапрошлую пятницу к женщине домой пришли две дамы. "Мы из пенсионного фонда, нам нужно поговорить!" представились гостьи. Татьяна Михайловна пригласила их на кухню. Во время разговора одна из женщин вышла и, как видно, в это время и обчистила квартиру. Пропали орден Ленина, орден Октябрьской Революции, орден Красного Знамени, орден Отечественной войны, орден Трудового Красного Знамени, два ордена Красной Звезды, другие награды. Многие принадлежали легендарному военачальнику - отцу Татьяны Михайловны. А еще из квартиры унесли $1 тыс., 25 тыс. рублей, кольцо с сапфиром, кольцо с бриллиантом, золотую цепочку и серебряный сервиз. Татьяна Михайловна, обнаружив пропажу, написала заявление в Гагаринский ОВД. А потом слегла. "Мне тяжело, я плохо себя чувствую и не хочу вспоминать всю эту историю, - сказала она. Она сумела описать милиции одну из преступниц: среднего роста, волосы светлые, возраст 30 - 35 лет, славянской внешности. Увы, по таким приметам человека в Москве можно искать очень долго. Одна надежда: украденные ордена могут всплыть у перекупщиков или коллекционеров. Но найдут ли воровок - большой вопрос.