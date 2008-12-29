Черновецкий с сегодняшнего дня в отпуске

С сегодняшнего дня мэр Киева Леонид Черновецкий ушел в отпуск. Его обязанности будет исполнять первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) Анатолий Голубченко. Об этом журналистам в пятницу заявил сам Голубченко. "Я еще, откровенно говоря, не видел распоряжения, но мэр мне сегодня сказал, что уходит в отпуск и исполняющим обязанности остаюсь я", - сказал он, добавив, что отпуск мэра Киева начнется 29 декабря и закончится 15 января. Напомним, на прошлой неделе Черновецкий сообщил журналистам, что намерен провести новогодние "каникулы" на море и планирует вернуться на работу 10 января. Черновецкий был в отпуске с 22 июля по 19 августа, тогда его обязанности также исполнял А.Голубченко.