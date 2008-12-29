Британский дипломат переехал российского шпиона

Сотрудник британской дипломатической миссии в Москве сбил пешехода, который оказался высокопоставленным агентом российских спецслужб. В милиции 35-летний Эндрю Шеридан рассказал обстоятельства произошедшего: он ехал по улице генерала Дорохова, как вдруг из-за припаркованной машины внезапно появился человек. "Времени затормозить у него не было". Как стало известно позже, в ДТП пострадал 38-летний полковник ФСБ, некто Александр Т. У него перелом ноги и черепно-мозговая травма. Сам Шеридан остался невредим. Ситуация осложняется тем, что Эндрю Шеридан является заместителем директора московского отделения Британского совета. Корреспондент The Daily Mail опасается, что этот инцидент может дать толчок к очередной эскалации несколько утихшего дипломатического конфликта между Россией и Великобританией и свести на нет усилия по нормализации отношений между двумя странами.