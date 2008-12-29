Ехануров для новогоднего стола собственноручно слепит сотню пельменей

Для праздничного новогоднего стола министр обороны Юрий Ехануров планирует налепить больше сотни пельменей. Об этом Ехануров сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве. Отвечая на вопрос журналистов о планах по празднованию Нового года, Ехануров сказал, что встретит Новый год в семейном кругу, и на новогоднем праздничном столе обязательно по традиции будут пельмени, передает «УНИАН». При этом министр обороны сообщил, что в его семье в этом году произошел «демографический взрыв» - у него месяц назад родился внук. «В прошлом году на семейном соревновании я налепил 122 пельменя за час, в этом году планирую сделать 125», - пошутил министр обороны. Он также отметил, что Вооруженные силы на Новогодние и Рождественские праздники «не будут отдыхать, как во всей Украине», потому что военные будут нести боевое дежурство и будут готовы к защите Родины.