Британский принц занял второе место в конкурсе бородачей. Уильям стал одним из лауреатов популярного ежегодного конкурса "Борода года". Эта награда, учрежденная организацией "Берд либерэйшн траст", присуждается лучшим положительным бородачам. Принц Уильям отрастил бороду и усы совсем недавно, во время прохождения службы в специальном подразделении морского спецназа. Однако уже в начале будущего года он лишится своего украшения. Принц возвращается в королевские ВВС, где летчикам запрещается носить бороду.