Однопартийцы поздравили Нестора Шуфрича с Днем рождения

Сегодня народный депутат Партии регионов Нестор Шуфрич отмечает свой 42-ой день рождения. Онопартийцы написали коллеге поздравительную открытку: "От всей души поздравляем народного депутата, нашего соратника по парламентской фракции Партии регионов Нестора Шуфрича с Днем рождения. Ваша кипучая энергия, принципиальность и настойчивость всегда помогали партии и ее фракции в парламенте решать самые сложные и ответственные проблемы. А Ваш открытый и мужественный характер, дружелюбие, постоянная готовность помочь товарищам принесли Вам огромное и искреннее уважение однопартийцев, высоко подняли Ваш авторитет. В этот праздничный день желаем Вам, Нестор Иванович, добра и счастья, здоровья и благополучия, новых успехов в неустанной работе на благо Украины".