Медведев поздравил Ющенко с Новым годом и Рождеством

Президент России Дмитрий Медведев поздравил Президента Украины Виктора Ющенко с наступающим Новым 2009 годом и Рождеством Христовым. Как сообщили в пресс-службе Посольства Российской Федерации, Медведев направил Ющенко поздравительную телеграмму по случаю Нового года и Рождества. В телеграмме Президент РФ также выразил надежду, что «2009 год станет годом укрепления доверия и взаимопонимания между Россией и Украиной, развития двусторонних отношений в партнерском, конструктивном ключе – на благо наших народов, в интересах упрочения региональной безопасности». Медведев пожелал Ющенко здоровья и благополучия, а «народам Украины – мира, стабильности и процветания».