Латвия Абрамовичу обойдется в $1,8 млрд

Один из жителей Латвии опубликовал в Сети петицию, в которой призвал миллиардера Романа Абрамовича купить его страну. В числе достоинств потенциального приобретения он указал работящее и покладистое население, экологически чистую территорию и место для парковки яхты бизнесмена. Автор петиции не называет ожидаемой суммы, но отмечает, что страна уже ведет переговоры о продаже себя с Международным валютным фондом за 7,5 миллиардов евро. Очевидно, он имеет в виду финансовую помощь в этом объеме, которую готовы предоставить Латвии Еврокомиссия, МВФ, Всемирный банк, а также Швеция, Дания, Финляндия и Норвегия. На МВФ из этой суммы приходится лишь 1,8 миллиарда евро. По мнению автора петиции, пакет финансовой помощи будет потрачен на «очередные утопии», а уровень жизни населения упадет «ниже плинтуса». Пока предложение жителя Латвии поддержали около двухсот пользователей. Интернетчики не впервые торгуют странами. Так, в октябре британский пользователь lovejoyantiquesemporium решил пустить с молотка на интернет-аукционе eBay Исландию. В качестве стартовой цены лота он указал всего 99 пенсов. К 10 октября стоимость страны выросла до 10 миллионов фунтов стерлингов.