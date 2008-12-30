Олигарх отказался от новогодней вечеринки

Российский миллиардер 42-летний Роман Абрамович отозвал 60 приглашений для ВИП-гостей на новогодний банкет, для которого несколько месяцев назад арендовал ресторан ”Пинонс” на горнолыжном курорте Аспен в американском штате Колорадо. — Подсчитываем убытки, — жалуется владелец ресторана Фрэнк Чок. В начале года Абрамович купил в Аспене особняк за $37,5 млн. Общая площадь дома — 1329 ”квадратов”, в нем 11 спален и 12 ванных комнат. Среди соседей Абрамовича — американская певица Мерая Кэрри. Ее дом с пятью спальнями стоит почти $15 млн. В октябре миллиардер из-за финансового кризиса перенес дату своей свадьбы с 25-летней Дарьей Жуковой, дизайнером. Москвичке придется ждать до середины января. — Роман объяснил Даше, что не имеет для праздника ни времени, ни настроения, — рассказывает подруга Жуковой. — Постоянно занят улаживанием своих финансовых дел. Абрамович и Жукова встречаются с 2006-го. Миллиардер собирался праздновать свадьбу в шести городах мира. Дарья мечтает о брачной церемонии на Мальдивах, примеряла свадебное платье от дизайнера Роберто Кавалли. За платье заплатили 250 тыс. евро.