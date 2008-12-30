Два года назад казнили Саддама Хусейна

Два года назад, 30 декабря 2006 года, был казнен иракский государственный и политический деятель, Президент Ирака (1979-2003) Саддам Хусейн. С.Хусейн был признан виновным в убийстве почти 150 мусульман-шиитов в городе Дужайл в 1980-е годы и повешен. Его палачи глумились над ним во время казни, что поставило иракские власти в неловкое положение. Сцены казни были засняты на камеры мобильных телефонов, и записи быстро разошлись по всему миру. Президент США Джордж Буш, как и многие другие, подверг критике то, как был приведен в исполнение смертный приговор. В частности, Ватикан счел казнь С.Хусейна "трагедией", а Евросоюз назвал повешение "варварским" актом.