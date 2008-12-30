Бывший президент Тайваня вновь арестован

Чэнь Шуйбянь вновь помещен под стражуРешением суда Тайваня бывший лидер тайваньской администрации Чэнь Шуйбянь вновь помещен под стражу во вторник. Чиновника обвиняют в коррупции. Следствие обвиняет экс-главу острова в растрате государственных средств, отмывании денег и причастности к ряду громких финансовых скандалов. Объем дела, по итогам предварительного следствия, превысил 280 страниц. Чэнь Шуйбяню грозит пожизненное тюремное заключение. Политик долгое время возглавлял правившую на Тайване Демократическую прогрессивную партию. И был арестован спустя полгода после передачи правления конкурирующей партии Гоминьдан. Ранее помимо Шуйбяня аресту подверглись более десяти подозреваемых в отмывании денег и растрате государственных фондов. Среди задержанных - супруга Чэнь Шуйбяня, его сын и невестка, помощники и друзья. Чэн Шуйбянь был арестован 11 ноября, однако уже через месяц суд отпустил его под залог при условии, что он не покинет пределы страны. Тайваньский телеканал TVBS сообщает, что решение суда последовало после 12-часовых слушаний, в которых участвовали адвокаты Шуйбяня. 16 ноября бывший глава администрации Тайваня Чэнь Шуйбянь, арестованный по обвинениям во взяточничестве и отмывании денег, был госпитализирован. Напомним, 20 мая в Тайбэе прошла инаугурация нового главы администрации Тайваня Ма Инцзю и его заместителя Винсента Сяо Напомним, 22 марта Ма Инцзоу одержал победу на президентских выборах на Тайване. По результатам подсчета всех бюллетеней, Ма Инцзоу набрал 58,45 процента голосов, опередив своего соперника, кандидата от правящей партии Франка Хсиеха, почти на 17 %.