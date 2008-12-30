Абрамович продаст либо "Челси", либо яхту

Роман Абрамович подумывает о продаже английского футбольного клуба "Челси". В связи с мировым финансовым кризисом и падением курса акций предприятий состояние бизнесмена сократилось с 16,7 до 2,3 млрд. евро. Как сообщают "Известия" со ссылкой на немецкие СМИ, миллиардер сейчас выбирает, что продать - роскошную яхту "Пеларус" (длиной 115 м, с двумя вертолетными площадками и системой противоракетной обороны на борту общей стоимостью более 200 млн. евро) или "Челси", в который с июля 2003 года он вложил, по оценкам экспертов, 210 млн. евро. В "Челси" с начала сезона введен режим жесткой экономии. Так, уволены 15 селекционеров клуба, зарплата которых обходилась клубу в 156 тыс. евро в год, отменено бесплатное питание для игроков клуба в местной столовой.