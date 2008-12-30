Сара Пейлин стала бабушкой

Бристоль Пейлин, дочь губернатора Аляски, бывшего кандидата на пост вице-президента от республиканцев и кандидата на звание "человек года" по версии американского журнала Time Сары Пейлин, родила ребенка, передает Би-Би-Си. Мальчик, которого назвали Трип Истон Митчелл Джонстон, появился на свет в воскресенье. Как сообщил журнал People, его вес при рождении был 3,3 кг. Канцелярия Сары Пейлин отказалась комментировать это событие, назвав его личным делом семьи. Отец ребенка - Леви Джонстон, который учится на электрика, встречается с Бристоль Пейлин три года. Мать и новорожденный чувствуют себя хорошо, об этом рассказали источники в семье Пейлин. Молодые люди планируют пожениться в 2009 году. Сара Пейлин, мать пятерых детей и противница абортов, объявила, что ее дочь беременна через три дня после того, как ее в сентябре назначили кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии. Пейлин отметила, что ее дочь намерена сохранить ребенка и скоро выйдет замуж. Сара и ее муж Тодд Пейлин сообщили, что гордятся решением своем дочери. В заявлении, распространенном от их имени, говорилось: "Бристоль и молодой человек, за которого она выйдет замуж, очень скоро узнают, как трудно воспитать ребенка, поэтому вся наша семья продолжит их любить и оказывать им поддержку". Тогда же в СМИ появилась информация, что заявление Пэйлин и ее мужа о том, что их тогда еще 17-летняя дочь беременна, сделано для того, чтобы опровергнуть возникшие в интернете слухи о том, что младший сын Сары Пэйлин, был рожден не ею, а её дочерью.