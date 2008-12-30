Тимошенко и Литвин - везунчики года

Эксперты называют председателя Верховной Рады Украины Владимира Литвина и премьер-министр Украины Юлию Тимошенко самыми удачливыми политиками 2008 года. Об этом свидетельствуют обнародованные во вторник на пресс-конференции в Киеве результаты экспертного опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы". В частности, Литвина назвали политиком-счастливчиком 18 экспертов, а Тимошенко - 16. Шестеро экспертов назвали политиками, которым более всего везло в уходящем году мэра Киева Леонида Черновецкого и бывшего спикера Арсения Яценюка. Пятеро экспертов политиком-счастливчиком считают главу секретариата президента Виктора Балогу. Вместо того 26 экспертов наиболее несчастливым политиком года назвали президента Виктора Ющенко, 16 экспертов считают таким лидера Партии регионов Виктора Януковича, 8 экспертов назвали наиболее несчастливым политиком года Тимошенко. Опрос проводился 23-28 декабря, всего было опрошено 32 эксперта.