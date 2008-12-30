Бубка продает свой банк

Группа компаний "Истил" и "Родовид Банк" начали переговоры о продаже 51% акций ООО "РБ Капитал-Групп", которое владеет 76,7798% акций банка. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил президент "Родовид Банка" Сергей Бубка. По его словам, стороны планируют завершить переговоры до 17 февраля 2009 года. Минимальная цена сделки составит $100 млн., которые будут полностью направлены на развитие банка. Как отметил председатель Наблюдательного совета группы компаний "Истил" Мохаммед Захур, в следующем году планируется инвестировать в банк $100 млн. "Сеть банков планируем увеличить со 170 до 250", - сообщил он. ОАО "Родовид Банк" зарегистрировано в 1990 году, банк входит в группу крупнейших банков Украины по классификации НБУ. По состоянию на 1 октября 2008 года активы банка составили 13,368 млрд.грн., обязательства – 12,155 млрд.грн., собственный капитал – 1,213 млрд.грн. Уставный капитал банка составляет 435 млн.грн. Чистая прибыль "Родовид Банка" на 1 октября 2008 года составляла 72,367 млн.грн. По данным НБУ, на 1 октября 2008 года основным его акционером являлось ООО "РБ Капитал-Групп".