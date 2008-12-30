Сколько зарабатывают судьи Конституционного суда?

Судьи Конституционного Суда Украины зарабатывают не больше, чем депутаты - около 20 тыс.грн. Об этом заявил глава КСУ Андрей Стрижак в интервью газете "Сегодня". По его словам, слухи об огромных зарплатах и пенсиях в КСУ - это чепуха. "Часто слышу, - мол, у вас пенсии чуть ли не по 80 тысяч, оклад - 50 тысяч. Это все чепуха. Зарплата судьи КС - такая же, как у депутата. Около 20 тыс.грн. Ни о какой пенсии в 35 тыс. и речи быть не может. На содержание КС выделяются деньги. Но это цена за то, что мы хотели иметь демократический институт, быть в Совете Европы", - подчеркнул А.Стрижак, добавив, что в обычных судах зарплаты намного меньше. Отвечая на вопрос, сможет ли увеличение зарплат помочь в преодолении коррупции в судебной системе, А.Стрижак отметил: "Как сказать. Начинающий судья получает до 3000 грн., а у него в руках вся полота власти... С другой стороны, дай нечестному чиновнику хоть 100 тыс., это проблему не решит... Еще лет 10-12 назад никто не хотел работать судьями, сейчас на одно место - по несколько десятков человек. Проблема в том, что у нас нет механизма, который позволил бы проверять моральные качества судьи. Я, например, сторонник того, чтобы отменить бессрочное назначение на должность судей. Раньше они назначались каждые 10 лет. Я считаю, что есть смысл вернуться к этому. Бессрочное избрание дает некую индульгенцию, ослабляет ответственность, ведь процедура увольнения судьи с должности достаточно сложная".