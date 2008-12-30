Собчак спасла 300 человек

В московском аэропорту Шереметьево-2 был отменен единственный воскресный рейс на Нью-Йорк. Пассажиры «Боинга-767» заподозрили, что капитан воздушного судна сильно пьян. Самолет, который должен был в 15.30 вылететь в Нью-Йорк, сняли с рейса, вернув с точки запуска. «Мы уже готовились к взлету, как вдруг капитан экипажа вышел с обращением к пассажирам, - рассказали очевидцы. - Это была очень странная речь. Речь человека, который либо крепко выпил, либо сильно болен». По словам известной теле- и радиоведущей Ксении Собчак, перед вылетом летчик Александр Чеплевский поприветствовал всех через громкоговоритель. Именно по дрожащему голосу люди заподозрили, что капитан воздушного судна не в себе, и наотрез отказались лететь. В итоге судно с 300 пассажирами на борту не вылетело, экипаж заменили, но официально было объявлено, что причиной отмены рейса стало плохое самочувствие... одного из пассажиров. «Может быть, летчика уже списали и он автоматически из командира стал простым пассажиром? - недоумевают пассажиры, в числе которых находились многие известные россияне, в том числе популярная ведущая Ксения Собчак и режиссер-постановщик Александр Ревзин, сообщает «Life.ru». Именно Ксения Анатольевна «расколола» командира экипажа. «Когда он начал говорить по-английски, то я все сразу поняла, - рассказала самая знаменитая блондинка России. - Я хорошо владею английским языком, поэтому отличить нормальную речь в состоянии. Он однозначно был нетрезв, язык его заплетался. Я возмутилась, как и остальные пассажиры. Тогда я прошла в кабину. Господи, как там отвратительно пахло! Пахло алкоголем. Явно или пили на борту, или сели на борт в стельку пьяными». Если верить Собчак, то далее события развивались так. О ЧП стало известно руководству «Аэрофлота». Пьяного командира экипажа вывели под руки. «Хорошо, что все вскрылось до взлета, - говорят пассажиры. - Одному богу известно, что мог пьяный летчик устроить в воздухе. Ксения реально спасла всех нас».