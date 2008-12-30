Россия поздравила Балогу

Руководитель Администрации Президента Российской Федерации Сергей Нарышкин направил телеграмму главе Секретариата Президента Украины Виктору Балоге по случаю Нового 2009 года. Как сообщили в пресс-службе Посольства России в Украине, в тексте поздравления говорится: "Уважаемый Виктор Иванович, примите поздравления по случаю наступающего Нового года и Рождества Христова. Надеюсь, что в следующем году российско-украинские отношения будут строиться в конструктивном ключе, на основе принципов добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества". Нарышкин пожелал Балоге и его близким доброго здоровья и благополучия.