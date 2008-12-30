Олигархи построят планетарий в Днепропетровске

Здание днепропетровского планетария, которое находится по адресу ул. Рогалева, 10, днепропетровский горсовет намерен отдать в эксплуатацию частным лицам — те же взамен будут обязаны построить новый планетарий на ул. Космической. Об этом сообщила директор днепропетровского планетария Майя Гепнер. “Здание нынешнего планетария необходимо для коммерческих целей частных лиц. Мы против этого ничего не имеем, при условии, что эти частные лица построят нам новый планетарий. Так будет даже намного лучше, так как сейчас у нынешнего есть много недочетов: во-первых, нет подъезда, и чтобы припарковаться нужно оставлять транспорт на соседних улицах. Во-вторых, нет возможности установить телескопы, так как вокруг стоят высотные дома. В-третьих, планетарию необходим собственный музей и лекционный зал. Поэтому, если нам построят новый планетарный комплекс, пусть даже не в центре города — это будет нам удобно”, — сказала директор планетария. По словам Гепнер, на заседании Днепропетровского градсовета под строительство запланировали отдать земельный участок на ул. Космической. Для строительства нового планетария понадобится около 25 млн. евро.