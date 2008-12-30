Новый год Тимошенко встретит в Москве

Премьер-министр Юлия Тимошенко перенесла поездку в Евпаторию в связи с телефонными переговорами с руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером. Об этом "Украинской правде" сообщил источник в Кабинете министров. "Премьер два с половиной часа говорила по телефону с Миллером. Возможно, на Новый год Юлия Владимировна поедет в Москву", - сказал собеседник "Украинской правды". Ранее сообщалось о том, что во вторник Тимошенко посетит Евпаторию, где 24 декабря произошел взрыв в жилом доме, унесший жизни, по меньшей мере, 27 человек. В анонсе пресс-службы Кабмина говорилось, что премьер осмотрит нововозведенный дом, квартиры в котором планируется выделить пострадавшим вследствие взрыва, встретится с самими жителями разрушенного дома, а также проведет совещание с местной властью относительно решения проблемных вопросов пострадавших граждан. После обеда анонс этой поездки с сайта правительства исчез.