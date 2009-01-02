Кондолизу Райс пригласили в Китай

Госсекретарь США Кондолиза Райс совершит 7-8 января официальный визит в КНР по приглашению министра иностранных дел Китая Ян Цзечи для участия в мероприятиях, посвященных 30-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами, говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте внешнеполитического ведомства Китая. КНР и США заключили Коммюнике об установлении дипломатических отношений в декабре 1978 года вскоре после провозглашения Китаем курса на проведение политики реформ и открытости. Датой официального установления дипломатических отношений считается 1 января 1979 года, сообщает РИА «Новости». Предполагается, что в ходе предстоящего визита Райс в Китай, стороны также "проведут обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений и других представляющих общий интерес вопросах", - сообщил китайский МИД. Ранее Райс заявляла о том, что визит в Китай станет ее последней зарубежной поездкой в качестве госсекретаря США. Китай в настоящее время является вторым по величине торговым партнером США, а США - вторым по величине торговым партнером Китая. Двусторонний товарооборот в 2007 году составил более 300 миллиардов долларов. Между двумя странами существует более 60 механизмов консультаций, взаимодействия и ведения диалога. В частности, китайско-американский стратегический экономический диалог и китайско-американский стратегический диалог. Райс занимает пост госсекретаря США с 2005 года. 20 января в Белом Доме пройдет инаугурация избранного президента США Барака Обамы, на посту главы американской дипломатии Райс сменит бывшая первая леди Америки Хиллари Клинтон.