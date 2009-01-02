Сына известного актера подозревают в убийстве

В Подмосковье по подозрению в убийстве задержан сын известного актера Василия Ливанова Борис Ливанов. Как рассказал источник в правоохранительных органах, в четверг, 1 января в 09:30 в Отдел внутренних дел Химки поступил сигнал о драке на лестничной площадке одного из домов по улице Дружбы. «Прибывшие на место происшествия сотрудники милиции задержали Бориса Ливанова, 1974 года рождения, сына известного актера Василия Ливанова», - сообщил источник. Передавший эту информацию «Интерфакс» пока не располагает официальным подтверждением. Вместе с тем в неофициальной беседе источник агентства рассказал, что, по предварительным данным следствия, «около 09:00 к Борису Ливанову в гости зашел его сосед (1978 года рождения), после совместного распития спиртных напитков они вышли на лестничную клетку, где между ними возникла ссора, переросшая в драку». «Во время этой драки Ливанов-младший, по предварительной информации, несколько раз ударил своего оппонента кухонным ножом в грудь. От полученных ранений молодой человек скончался», - сообщил собеседник агентства. По его словам, Борис задержан, и «в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ (Умышленное убийство)». Ранее СМИ писали, что против Бориса Ливанова в 2003 году уже возбуждалось уголовное дело за попытку убийства, но потом оно было прекращено.